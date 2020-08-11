«Тамбов» арендовал у «Краснодара» форварда Онугху

«Тамбов» взял в аренду нападающего «Краснодара» Германа Онугху.

24-летний россиянин проведет сезон-2020/21 в команде из Тамбова. Соглашение включает в себя право выкупа футболиста.

В сезоне-2019/20 Онугха выступал за «Краснодар-2», на его счету 11 голов в 23 матчах ФНЛ.