«Тамбов» арендовал у «Краснодара» форварда Онугху
15:54
«Тамбов» взял в аренду нападающего «Краснодара» Германа Онугху.
24-летний россиянин проведет сезон-2020/21 в команде из Тамбова. Соглашение включает в себя право выкупа футболиста.
В сезоне-2019/20 Онугха выступал за «Краснодар-2», на его счету 11 голов в 23 матчах ФНЛ.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: ГЕРМАН ОНУГХА ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 11, 2020
Состав футбольного клуба «Тамбов» на правах аренды пополнил нападающий «Краснодара» Герман Онугха. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона, с последующим правом выкупа.
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