РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» арендовал у «Краснодара» форварда Онугху

15:54
Теги:

«Тамбов» взял в аренду нападающего «Краснодара» Германа Онугху.

24-летний россиянин проведет сезон-2020/21 в команде из Тамбова. Соглашение включает в себя право выкупа футболиста.

В сезоне-2019/20 Онугха выступал за «Краснодар-2», на его счету 11 голов в 23 матчах ФНЛ.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир