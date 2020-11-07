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«Тамбов» — «Ахмат»: Тимофеев забил гол в концовке

20:46
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев стал автором гола в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Он открыл счет в матче в концовке второго тайма — 1:0.

Тамбов — Ахмат

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