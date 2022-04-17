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Геннадий Орлов: «У «Динамо» не видно чемпионской игры»

Геннадий Орлов оценил игру «Динамо» в матче с «Ахматом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Динамо» в матче с «Ахматом» (2:0).

— «Динамо» взяло верх над «Ахматом». Матч получился трудным, но бело-голубые все-таки переиграли соперника. Эту встречу они могут занести себе в актив. Ведь против «Краснодара» им помог ВАР. Пенальти на Смолове — это просто позор! Потом был автогол в матче с «Нижним Новгородом».

Нет, все-таки у «Динамо» чемпионской игры не наблюдается. Хотя победа над командой Талалаева дорогого стоит. Смолов хорошо исполнил после тонкого паса Макарова. Захарян несколько раз опасно пробивал. Но к нему все же есть вопросы. Вот Лесовой вышел на замену и сразу вписался в рисунок игры. А вот в обороне все равно у «Динамо» есть очевидные проблемы.

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П1

23%

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X2

19%

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1.42
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Спартак 1
Рубин 1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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