Геннадий Орлов: «У «Динамо» не видно чемпионской игры»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Динамо» в матче с «Ахматом» (2:0).

— «Динамо» взяло верх над «Ахматом». Матч получился трудным, но бело-голубые все-таки переиграли соперника. Эту встречу они могут занести себе в актив. Ведь против «Краснодара» им помог ВАР. Пенальти на Смолове — это просто позор! Потом был автогол в матче с «Нижним Новгородом».

Нет, все-таки у «Динамо» чемпионской игры не наблюдается. Хотя победа над командой Талалаева дорогого стоит. Смолов хорошо исполнил после тонкого паса Макарова. Захарян несколько раз опасно пробивал. Но к нему все же есть вопросы. Вот Лесовой вышел на замену и сразу вписался в рисунок игры. А вот в обороне все равно у «Динамо» есть очевидные проблемы.