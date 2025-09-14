Талалаев за 12 миллионов купил бы Сперцяна, а не Батракова или Криштиану

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о том, кого он купил бы в команду за 12 миллионов евро — полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова или нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я бы купил Сперцяна», — ответил тренер.

Ранее стало известно, что 20-летний россиянин сравнялся с 40-летним португальцем по стоимости на портале Transfermarkt. Оба футболиста стоят по 12 миллионов евро.

Стоимость Сперцяна Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро.