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14 сентября 2025, 21:50

Талалаев — о ничьей с «Зенитом»: «Есть удовлетворение от качества игры»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью в матче 8 тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Есть удовлетворение от качества, особенно в первом тайме. Но с нашими амбициями, с нашим желанием, с нашим футболом, который мы показывали, мы понимали, что играем с «Зенитом», где очень много индивидуального мастерства. И то, что нам удалось заставить такую организованную команду, классную именно по исполнительскому мастерству, играть немножко не в свой футбол, а в тот футбол, который выгоден нам... Я считаю, что это заслуга наших парней», — сказал тренер на пресс-конференции.

Калининградский клуб с 16 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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У ЦСКА прервалась 21-матчевая серия без поражений в РПЛ

Талалаев за 12 миллионов купил бы Сперцяна, а не Батракова или Криштиану
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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