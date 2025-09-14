Талалаев — о ничьей с «Зенитом»: «Есть удовлетворение от качества игры»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью в матче 8 тура РПЛ против «Зенита» (0:0).
«Есть удовлетворение от качества, особенно в первом тайме. Но с нашими амбициями, с нашим желанием, с нашим футболом, который мы показывали, мы понимали, что играем с «Зенитом», где очень много индивидуального мастерства. И то, что нам удалось заставить такую организованную команду, классную именно по исполнительскому мастерству, играть немножко не в свой футбол, а в тот футбол, который выгоден нам... Я считаю, что это заслуга наших парней», — сказал тренер на пресс-конференции.
Калининградский клуб с 16 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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