Талалаев — о ничьей с «Зенитом»: «Есть удовлетворение от качества игры»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью в матче 8 тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Есть удовлетворение от качества, особенно в первом тайме. Но с нашими амбициями, с нашим желанием, с нашим футболом, который мы показывали, мы понимали, что играем с «Зенитом», где очень много индивидуального мастерства. И то, что нам удалось заставить такую организованную команду, классную именно по исполнительскому мастерству, играть немножко не в свой футбол, а в тот футбол, который выгоден нам... Я считаю, что это заслуга наших парней», — сказал тренер на пресс-конференции.

Калининградский клуб с 16 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.