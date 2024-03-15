Талалаев: «У увольнения Ивича есть какая-то внутренняя причина помимо результатов «Краснодара»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

«Удивила ли отставка Ивича? Очень сильно. Я думаю, что какая-то есть внутренняя причина помимо результатов. Видимо, что-то как-то не срастается», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

«Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича 13 марта. До конца текущего сезона исполнять обязанности тренера будет Мурад Мусаев.

После 20 туров чемпионата России «быки» занимают второе место, набрав 39 очков.