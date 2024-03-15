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15 марта, 11:42

Талалаев: «У увольнения Ивича есть какая-то внутренняя причина помимо результатов «Краснодара»

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

«Удивила ли отставка Ивича? Очень сильно. Я думаю, что какая-то есть внутренняя причина помимо результатов. Видимо, что-то как-то не срастается», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

«Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича 13 марта. До конца текущего сезона исполнять обязанности тренера будет Мурад Мусаев.

После 20 туров чемпионата России «быки» занимают второе место, набрав 39 очков.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
Владимир Ивич
Мурад Мусаев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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 17 1 5
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