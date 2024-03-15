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15 марта, 11:53

Агент Радмановаца заявил, что зимой защитник мог перейти в другой клуб

Виктория Кравченко
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Футбольный агент защитника «Балтики» Николы Радмановаца Боян Минич сообщил, что этой зимой сербский защитник мог перейти в другой клуб. Сообщалось, что футбольный клуб из Франции интересовался Николой.

— У нас было предложение, но «Балтика» его отклонила!

— Почему не отпустила?

— Клуб, который делал запрос, предложил за него не много денег.

— Может ли Никола покинуть «Балтику» летом?

— Я не могу сказать. Этого никто не знает, только Бог, — цитирует Минича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Радмановац провел за «Балтику» 23 матча. Во второй части чемпионата сербский защитник еще не выходил на футбольное поле.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-radmanovatsa-po-nikole-by-lo-predlozhenie-no-baltika-ego-otklonila/
ФК Балтика
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