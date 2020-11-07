Талалаев пожелал скорейшего выздоровления Первушину перед матчем с «Тамбовом»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» пожелал скорейшего выздоровления своему коллеге Сергею Первушину. Ранее специалист был госпитализирован.
«Знаю, что он попал в больницу, — сказал Талалаев в эфире канала «Матч премьер». Желаю ему скорейшего выздоровления. Никаких особых чувств перед матчем с «Тамбовом» я не испытываю. Каждая победа дает три очка. К матчу готовились в штатном режиме, провели хороший цикл».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.