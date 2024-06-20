Талалаев отказался комментировать новость об увольнении из «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отказался комментировать информацию об увольнении из подмосковного клуба.

«Остаюсь ли я в «Химках»? До свидания, без комментариев», — цитирует «РБ Спорт» Талалаева.

Ранее об увольнении Талалаева сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.