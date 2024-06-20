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Сегодня, 05:33

Талалаев отказался комментировать новость об увольнении из «Химок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отказался комментировать информацию об увольнении из подмосковного клуба.

«Остаюсь ли я в «Химках»? До свидания, без комментариев», — цитирует «РБ Спорт» Талалаева.

Ранее об увольнении Талалаева сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/talalaev-otkazalsya-kommentirovat-novost-ob-uvol-nenii-iz-himok/
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
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Голкипер Васютин попрощался с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао прибыл в расположение клуба
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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