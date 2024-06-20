Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао прибыл в расположение клуба

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал, что игрок уже прибыл в расположение команды.

«С Кайо все в порядке, он уже в городе. Кайо недавно прибыл в расположение клуба. Он уже в тренировочном процессе», — цитирует «РБ Спорт» Хеновеса.

В сезоне?2023/24 бразилец провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.