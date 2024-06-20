Голкипер Васютин попрощался с «Зенитом»

Голкипер Александр Васютин попрощался с «Зенитом», который принял решение не продлевать контракт с ним.

«Родной Город! Родная Команда! От всей души хочу поблагодарить вас за все те моменты, которые мы прошли вместе. До новых встреч, Петербург!» — написал Васютин в социальной сети.

Васютин находился в системе «Зенита» с 2013 года. С 2016-й по 2018-й он выступал на правах аренды за «Лахти», затем год провел с «Сарпсборге» и в 2019-м вернулся в клуб из Санкт-Петербурга. В прошедшем сезоне 29-летний голкипер провел 5 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, пропустив 7 голов и два раза сыграв на ноль.

Вместе с «Зенитом» Васютин стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и трехкратным победителем Суперкубка страны.