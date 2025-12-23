Академия «Локомотив» провела традиционный фиджитал-турнир «Новогодний Кубок» в рамках проекта «Локо Лига»

Накануне Нового года Академия «Локомотив» провела уже ставший традиционным фиджитал-турнир «Новогодний Кубок» в рамках проекта «Локо Лига». Участниками соревнований стали 16 команд из учеников и учениц 9-11 лет школ — участников проекта РФС «Футбол в школе».

Матчи проводились на поле по правилам мини-футбола и в футбольном симуляторе в формате «два на два», а очки начислялись по сумме результатов.

Команда «Восток» (школа №1591) оказалась сильнее команды «Олимп Останкино» (школа №1518) как в симуляторе, так и на газоне и стала обладателем «Новогоднего Кубка Локо Лиги» 2025 года. Тройку призеров замкнула команда «Звезда» (школа №1512).