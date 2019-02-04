Такума Нисимура: "Языковой барьер пока присутствует"

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура​ дал интервью клубной пресс-службе армейцев, где рассказал о состоянии команды на втором сборе в испанском Кампоаморе.

– Мы каждый день очень много тренируемся, жизнь у нас предельно насыщенная, – приводит слова Такумы Нисимуры официальный сайт ЦСКА. – Нагрузки здесь приличные, нельзя сказать, чтобы я переносил их легко. Если тренеры дают тяжелую тренировку, тяжело всем. Понимаю, что делаю все это в первую очередь для себя, поэтому выкладываюсь на все сто.

С тренерским штабом контакт очень хороший, с товарищами по команде тоже, но хотелось бы общаться с ними еще больше. Все-таки, языковой барьер пока присутствует. Каждый день я работаю над тем, чтобы улучшить взаимопонимание с партнерами как на поле, так и за его пределами, быть с ними на одной волне, ведь это поможет успешно выступать в официальных матчах

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