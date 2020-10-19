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«Такие ошибки в обороне «Спартак» не должен допускать». Ещенко — о матче с «Химками»

09:58
Андрей Ещенко. Фото "СЭ"
Андрей Ещенко. Фото "СЭ"
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подвел итоги матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:2).

— Были тревожные моменты, признаюсь, — приводит слова Ещенко РИА Новости. — Знали, что «Химки» будут играть на контратаках, так и получилось. Все свои моменты они создали после подобных атак. Так же они играли с «Динамо», «Локомотивом». Конечно, такие ошибки в обороне мы не должны допускать, но нужно учитывать, что у нас по разным причинам не смогли сыграть несколько футболистов. Плюс у сборников, которые вернулись в команду, практически не было времени на восстановление.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201019/eschenko-1580420042.html

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