Сжег все мосты. 3 года назад Дзюба назвал болельщиков «Спартака» «сектантами»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба 3 года назад, 14 апреля 2017 года, позволил себе нелицепритяное высказывание в адрес болельщиков «Спартака».

Накануне, возможно, центрального матча того сезона сине-бело-голубые провели открытую тренировку, перед которой капитан Артем Дзюба и главный тренер Мирча Луческу рассказали о значимости игры для чемпионской гонки, не забыв о болельщиках красно-белых.

Бывший нападающий «Спартака» не скрывал, что для него эта встреча будет сверхпринципиальной, ведь он является воспитанником красно-белых, провел в клубе девять лет, не считая регулярных командировок в «Томь» и «Ростов», но ушел в 2015 году в команду непримиримых соперников.

— Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов, из-за которых не хотелось бы, чтобы «Спартак» стал чемпионом, потому что они ведут себя не совсем по-мужски, — сказал тогда Дзюба.