"Сзади влетает ОМОН – и с размаху валит всех подряд". Ад в Ростове – от очевидца

После матча 2-го тура РПЛ "Ростов" – "Спартак" (2:2) болельщиков красно-белых на территории стадиона в Ростове-на-Дону атаковали бойцы ОМОН. Судя по словам очевидцев и видео, сотрудники полиции били лежащих людей.

"СЭ" связался с очевидцем событий – известным болельщиком "Спартака" Николаем Суриным, известным как Угодник. Он опубликовал видео инцидента в Twitter.

– Кончается матч – все выходят с трибуны, – начал Сурин. – Кто куда разбредается. Большая толпа. Кто-то даже вышел чуть раньше, чтобы успеть на поезда и самолеты – все-таки людей много приехали. Идем по территории стадиона, под трибунами, там где буфеты и туалеты.

На выходе толпа людей – никого не пускают. Стоим. Душно. Ждем. Матч закончился уже минут 15-20 как, народ нервничает. У кого самолет, у кого поезд. Не пускают стюарды. Люди в первых рядах начинают со стюардами общаться – ну да, громком и эмоционально, но без кулаков, без жести. Все-таки камеры везде, все уже привыкли к этому.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh – Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

Вдруг посреди разговора народ начинает падать друг на друга. Думаю – что за фигня? Озираюсь – сзади влетает ОМОН. Человек 30–40 космонавтов. Влетает ОМОН и с размаху влит всех подряд. Народ падает в панике. Я в шоке – вижу, как одному упавшему со всего размаху бьют по спине. На видео у меня еще не самая жесть. Когда я включил камеру, уже прошло секунд 30. Не до съемки было. Кто-то из омоновцев говорит: будете выходить, как мы скажем. В общем, спустя 45 минут ручеек пошел. Ужас. И это стадион ЧМ-2018. (Дмитрий Зеленов)​

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