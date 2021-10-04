Сычев заявил, что отмена лимита на легионеров пойдет на пользу российским игрокам

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев высказался на тему отмены лимита в российском футболе.

«В наше время не было лимита, почему мы все играли, почему мы выигрывали? Это не зависит от искусственных ограничений, все рождается в конкуренции. Просто конкуренция бывает разная. Когда привозят легионеров, это, конечно, мешает русским игрокам, но, с другой стороны, когда у тебя есть искусственный лимит, мотивация у молодых игроков падает, потому что им дают все условия.

Когда ты молодой, ты должен конкурировать и расти, потому что только с сильными игроками, которые вокруг тебя, ты сможешь повысить свое мастерство именно в конкуренции. У нас так было на нашем примере, это единственный правильный алгоритм. Я за то, чтобы конкуренция была максимальная, тогда у нас будет расти уровень молодых игроков», — цитирует Сычева ТАСС.

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.