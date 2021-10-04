Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал эпизод со спасением мотылька в начале матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Мотылек в начале матча? Я не знаю, я первый раз увидел такой летающий объект, так скажем. Было бы жалко, если бы кто-то наступил на него во время игры. Я долго ждал, что кто-то выйдет и заберет его. Пришлось самому действовать. Самое главное, что все живы и здоровы. Получается, что спас», — сказал Джикия «СЭ».

«Спартак» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 11-я строчка и 12 очков.