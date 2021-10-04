Капитан «Ростова» Глебов прокомментировал слухи о проблемах с деньгами в клубе
10:45
Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о проблемах с финансами в донском клубе.
— Писали, что у «Ростова» есть проблемы с деньгами...
— Пусть руководство отвечает на этот вопрос. Наше дело — играть, тренироваться и давать результат.
После вчерашней победы над «Локомотивом» «Ростов» поднялся с последнего места. Теперь у команды 9 очков и 13-я позиция. В следующем туре «Ростов» сыграет с «Сочи» (16 октября).
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