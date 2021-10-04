Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Капитан «Ростова» Глебов прокомментировал слухи о проблемах с деньгами в клубе

10:45
Данил Глебов. Фото Instagram
Данил Глебов. Фото Instagram
Теги:

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о проблемах с финансами в донском клубе.

— Писали, что у «Ростова» есть проблемы с деньгами...

— Пусть руководство отвечает на этот вопрос. Наше дело — играть, тренироваться и давать результат.

После вчерашней победы над «Локомотивом» «Ростов» поднялся с последнего места. Теперь у команды 9 очков и 13-я позиция. В следующем туре «Ростов» сыграет с «Сочи» (16 октября).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Николич покинет пост главного тренера «Локомотива» в ближайшие несколько дней
Попадалась на ЭПО, но засудила борцов с допингом. Уникальная история финской биатлонистки
«Николич уже сидит с отрешенным видом. Анджорин вообще не готов, Бека-Бека только водится...» Что происходит в «Локо»?
Сумасшедший тур! «Зенит» уступил «Сочи», но конкуренты коронуют Питер своими руками
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
vs
0
Офсайд