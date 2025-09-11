Свищев считает, что в ситуацию с долгами «Химок» должны вмешаться правоохранительные органы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что ситуацией с задолженностью «Химок» должны заниматься сотрудники правоохранительных органов.

«Теперь ключевая задача — добиться, чтобы инвестор клуба закрыл накопленные долги, это — его ответственность. Профессиональный спорт — серьезный бизнес, который требует соответствующего подхода в управлении», — цитирует депутата ТАСС.

Свищев рассчитывает на то, что прокуратура после получения заявлений от бывших сотрудников «Химок» возьмет ситуацию под жесткий контроль.

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, однако клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате России-2025/26. 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.