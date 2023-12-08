Геркус: «Почему нужно было переносить матч ЦСКА — «Ростов»? Ничего ужасного не увидел»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что не видел смысла в переносе матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».
— Есть понимание, почему матч ЦСКА — «Ростов» все-таки состоялся?
— Не считаю, что эту игру обязательно нужно было переносить.
— Вот как?
— Да. Такой зимний футбол. Надо было играть. Мороз не сильный. Да, снег, неприятно, но не катастрофа. Возможно, стоило подумать о переносе на следующий день. С другой стороны, болельщики уже пришли на стадион, спланировали свой выходной. В общем, взвесив все плюсы и минусы, я бы все-таки предложил провести матч. Ничего ужасного лично я не увидел.
— Не антиреклама РПЛ?
— Почему? Такое у нас случается, это часть футбола. Футбол — игра под открытым небом. Бывает снегопад, бывает сильный дождь. Что поделать? Такой у нас климат, такая страна.
— А можно ли было перенести матч на весну?
— Не вижу в этом смысла. На какой день?
— Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что весной есть одна резервная дата — 22 мая.
— Тогда команды будут в неравных условиях. У кого-то будет игра в запасе. Зачем? Если уж переносить, то на следующий день. И потом, повторю свою мысль: почему нельзя было играть? Из-за плохой картинки по телевизору?
— Футбола было маловато.
— Такие матчи случаются. Но это скорее вкусовщина, субъективный взгляд. ЦСКА и «Ростов» находились в равных условиях. Но моменты были, голы были, пенальти назначили. То есть событий-то хватало, как-то ведь играли. Когда матчи назначены на декабрь, нужно быть готовым к снегопаду. А чего вы ждали? Солнышка и изумрудного газона? Это странно, согласитесь. Все же было обговорено на берегу. Клубы этот календарь утвердили на общем собрании. Так? Они согласились играть в декабре в Москве, а не в Ростове-на-Дону, хотя, наверное, могли предположить, какая погода может быть в столице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4