Свищев: «Если Вендел не хочет приезжать в Россию, пусть не приезжает»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Зенита» Вендел может не вернуться в Россию.
«Не хочет приезжать, пусть не приезжает. В каждой стране есть свои особенности. В США, вон, тоже не все спокойно. Но кто хочет, приезжает, кто не хочет — не приезжает. В Европе, согласитесь не все спокойно, в арабских странах. Но туда же едут спортсмены. Кому нравится играть в России, кому дорога своя команда, тот будет играть. В России сейчас достаточно спокойно. Не вижу причин не ехать играть в Россию, если у тебя подписан контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.
Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение петербургской команды.
В минувшем сезоне бразильский футболист принял участие в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
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