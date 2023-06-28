Свищев: «Если Вендел не хочет приезжать в Россию, пусть не приезжает»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Зенита» Вендел может не вернуться в Россию.

«Не хочет приезжать, пусть не приезжает. В каждой стране есть свои особенности. В США, вон, тоже не все спокойно. Но кто хочет, приезжает, кто не хочет — не приезжает. В Европе, согласитесь не все спокойно, в арабских странах. Но туда же едут спортсмены. Кому нравится играть в России, кому дорога своя команда, тот будет играть. В России сейчас достаточно спокойно. Не вижу причин не ехать играть в Россию, если у тебя подписан контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение петербургской команды.

В минувшем сезоне бразильский футболист принял участие в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.