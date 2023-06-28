В УЕФА отреагировали на требование УАФ исключить РФС из состава организации
В пресс-службе УЕФА ответили на запрос «СЭ» о требовании Украинской ассоциации футбола исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с включением крымских клубов в число участников Второй лиги.
«В связи с ситуацией в Крыму и на основании решения Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА постановил запретить крымским клубам выступать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года и считать регион «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.
Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав РФ выступают в чемпионате региона, организация сохраняет запрет на участие клубов Крыма в турнирах Российского футбольного союза.
1 июня «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги, 6 июня такой же документ был выдан «Рубину» из Ялты.
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