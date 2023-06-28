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Ду Кейрос объяснил, почему решил играть за «Зенит» под 37-м номером

Гоша Чернов
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Ду Кейрос во время своей презентации объяснил, почему выбрал 37-й игровой номер.

— Под 37-м номером в XXI веке за «Зенит» играл только один футболист. Почему вы выбрали именно этот номер?

— Под этим номером я дебютировал в профессиональном футболе за «Коринтианс». Он для меня значит очень многое, в том числе иллюстрирует все препятствия, которые я преодолевал по ходу своей карьеры. Этот номер очень важен для меня. Я буду носить его в своем первом зарубежном клубе и представлять в нем свою страну.

— Какие у вас первые впечатления от клуба? Готовы ли вы дебютировать за «Зенит» уже в субботнем матче против «Нефтчи»?

— Первые впечатление — замечательные. В «Зените» много бразильских игроков, которые во всем мне помогают. Конечно, это упрощает и ускоряет процесс адаптации. Чувствую себя прекрасно, я приехал сюда уже готовым к играм. Очень хочу скорее надеть футболку «Зенита», выйти на поле в товарищеском матче. Готовность стопроцентная.

Ду Кейрос приехал в расположение «Зенита» 23 июня. Его контракт с командой рассчитан на пять лет.

В начале 2023 года клуб из Санкт-Петербурга обменял нападающего Юри Алберто в «Коринтианс» на Кейроса и защитника Роберта Ренана.

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