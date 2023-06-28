Ду Кейрос объяснил, почему решил играть за «Зенит» под 37-м номером
Новичок «Зенита» Ду Кейрос во время своей презентации объяснил, почему выбрал 37-й игровой номер.
— Под 37-м номером в XXI веке за «Зенит» играл только один футболист. Почему вы выбрали именно этот номер?
— Под этим номером я дебютировал в профессиональном футболе за «Коринтианс». Он для меня значит очень многое, в том числе иллюстрирует все препятствия, которые я преодолевал по ходу своей карьеры. Этот номер очень важен для меня. Я буду носить его в своем первом зарубежном клубе и представлять в нем свою страну.
— Какие у вас первые впечатления от клуба? Готовы ли вы дебютировать за «Зенит» уже в субботнем матче против «Нефтчи»?
— Первые впечатление — замечательные. В «Зените» много бразильских игроков, которые во всем мне помогают. Конечно, это упрощает и ускоряет процесс адаптации. Чувствую себя прекрасно, я приехал сюда уже готовым к играм. Очень хочу скорее надеть футболку «Зенита», выйти на поле в товарищеском матче. Готовность стопроцентная.
Ду Кейрос приехал в расположение «Зенита» 23 июня. Его контракт с командой рассчитан на пять лет.
В начале 2023 года клуб из Санкт-Петербурга обменял нападающего Юри Алберто в «Коринтианс» на Кейроса и защитника Роберта Ренана.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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