Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева доставлена из Праги в Москву

Россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и упавшая с гостиничного балкона на отдыхе в Чехии, доставлена на лечение в одну из московских больниц, информирует "РИА Новости". Как отмечается, она лежит в реанимации.

Бобкова - свидетельница, дававшая показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Восьмого мая Александр Кокорин и его младший брат Кирилл получили по 1,5 года, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий – по 1 году 5 месяцев. Адвокаты уже обжаловали приговор.