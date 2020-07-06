Сутормин завоевал медали в каждой из профессиональных лиг России

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин отметился необычным достижением. Он завоевывал медали на всех уровнях российского футбола.

— С 2010-го по 2012 годы он играл за молодежную команду «Зенита», потом перешел в «Строгино», где в сезоне 2014/15 стал бронзовым призером первенства ПФЛ — одним из соперников по зоне «Запад» был, кстати, «Зенит-2», — отмечено на официальном сайте РПЛ. — Следующие три сезона полузащитник провел в ФНЛ и в 2018-м выиграл первенство в составе «Оренбурга». Летом 2019-го Сутормин вернулся в Петербург уже из «Рубина», позже забил казанцам дебютные голы за основу сине-бело-голубых и впервые стал чемпионом РПЛ. Кстати, в чемпионском матче против «Краснодара» игрок вышел на замену и стал автором четвертого мяча в ворота соперника.

Алексей Сутормин: «Шел в «Зенит», чтобы стать чемпионом»