Сутормин отреагировал на новость об интересе ЦСКА
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку.
«Что я могу думать о слухах про ЦСКА? (смеется) У меня контракт с «Зенитом», — сказал Сутормин «СЭ».
Ранее об интересе ЦСКА к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Отмечалось, что в трансфере заинтересован лично тренер армейцев Владимир Федотов.
В сезоне-2022/23 29-летний вингер сыграл 20 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями.
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13
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14
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|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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