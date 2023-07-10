Кураньи объяснил, почему сыграл в Братском кубке с ЦСКА всего одну минуту
Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи объяснил, почему в матче Братского кубка против ЦСКА провел на поле только одну минуту.
«Динамо» по итогам двух встреч обыграло ЦСКА со счетом 11:3 (с учетом челленджей) и выиграло первый в истории Братский кубок.
«Я очень рад и счастлив приехать в Москву, получил приглашение, не сомневался, приезжать или нет, — цитирует matchtv.ru Кураньи. — К сожалению, у меня была травма колена, меня прооперировали, поэтому не так много сыграл. Отдал передачу, несмотря на проблемы со здоровьем. Москва всегда в моем сердце, у меня здесь много друзей, провел тут пять лет, забил много голов. Мастерство как было, так и остается».
Футболист также отметил, что у «Динамо» и ЦСКА есть дружба, а атмосфера на матче была прекрасной.
Кураньи с 2010 по 2015 год выступал за «Динамо». 41-летний немец провел за бело-голубых 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -