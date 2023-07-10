Барриос считает, что матч с «Фенербахче» прошел на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в разговоре с «СЭ» высказался о победе над «Фенербахче» (0:0, — 4:3 по пенальти) в Кубке PARI Премьер.
«С «Фенербахче» у нас прошла хорошая и интересная игра. Отличное соперничество. Мы готовимся к старту чемпионата. Все мысли только об этом. Плюс у нас скоро Суперкубок. Все прошло хорошо.
Думаю, что это был хороший европейский матч, на уровне Лиги Европы и Лиги чемпионов. Команды и качество игроков этим турнирам соответствовали. Очень доволен победой. Теперь думаем о Суперкубке», — сказал Барриос «СЭ».
Матч с «Фенербахче» стал для «Зенита» последним на Кубке PARI Премьер. До этого команда победила «Нефтчи» (3:1) и уступила «Црвене Звезде» (1:2).
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|Спартак
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|0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
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9
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|0
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|0
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10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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