Барриос считает, что матч с «Фенербахче» прошел на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в разговоре с «СЭ» высказался о победе над «Фенербахче» (0:0, — 4:3 по пенальти) в Кубке PARI Премьер.

«С «Фенербахче» у нас прошла хорошая и интересная игра. Отличное соперничество. Мы готовимся к старту чемпионата. Все мысли только об этом. Плюс у нас скоро Суперкубок. Все прошло хорошо.

Думаю, что это был хороший европейский матч, на уровне Лиги Европы и Лиги чемпионов. Команды и качество игроков этим турнирам соответствовали. Очень доволен победой. Теперь думаем о Суперкубке», — сказал Барриос «СЭ».

Матч с «Фенербахче» стал для «Зенита» последним на Кубке PARI Премьер. До этого команда победила «Нефтчи» (3:1) и уступила «Црвене Звезде» (1:2).