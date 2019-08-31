Как Чернов спас «Ростов». Что рассказал сам защитник

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал спасение ворот в матче 8-го тура российской премьер-лиги с «Локомотивом» (2:1).

— Прыгал осознанно, — сказал Чернов. — Хотел помочь своему вратарю, да и всей команде. Просто получилось удачно отбить мяч. Просто делаем свою работу.



— Что ребята сказали в раздевалке?



— Просто ребята поблагодарили меня, а я их — за хорошую игру.



— Джорджевич что-то потом говорил?



— Вроде ничего. Но он, наверное, расстроился.



— Валерий Карпин сказал, что остался недовольным игрой.



— Он — главный тренер, ему виднее. Главное — что заработали три очка в выездном матче с сильной командой.



— Успели ли обсудить, что вышли на первое место в чемпионате?



— Нет. Только восьмой тур. Это ничего не значит.



— Когда вы стали играть в пять защитников, перестали так хорошо держать мяч.



— «Локомотив» добавил, ему нужно было забивать. Железнодорожники бросили все силы вперед. У нас было преимущество в два мяча, могли забивать на контратаках. Но пропустили и устроили себе нервозную концовку.



— Сейв — лучший момент в карьере?



— Да что вы все о нем. Просто делаем свою работу. (Ярослав Сусов)



После матча против «Локомотива» (2:1) «Ростов» вышел на первое место в чемпионате России. На последних минутах Евгений Чернов спас пустые ворота от удара Луки Джорджевича.

«Локомотив» — «Ростов»: суперспасение Чернова! Дважды подряд! Вы обязаны это увидеть