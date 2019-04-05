Сулейманов признан лучшим игроком "Краснодара" в марте

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует официальный Твиттер "быков". 19-летний форвард получил 44,7 процента голосов.
Второе место занял голкипер Матвей Сафонов (20,3%), третье - хавбек Маурисио Перейра (15,4%).
Практически без вариантов ☺– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 5 апреля 2019 г.
Магомед-Шапи Сулейманов стал лучшим игроком "Краснодара" в марте 2019 года! Так решили болельщики, проголосовавшие на официальном сайте!
🥇 Сулейманов - 44,7 %
🥈 Сафонов - 20,3 %
🥉 Перейра - 15,4 % pic.twitter.com/ZpD6laALAm
В марте Сулейманов провел 6 матчей за "Краснодар" и забил 3 гола. "Быки" занимают третье место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 38 очков.
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