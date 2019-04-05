Сулейманов признан лучшим игроком "Краснодара" в марте

Практически без вариантов ☺



Магомед-Шапи Сулейманов стал лучшим игроком "Краснодара" в марте 2019 года! Так решили болельщики, проголосовавшие на официальном сайте!



🥇 Сулейманов - 44,7 %

🥈 Сафонов - 20,3 %

🥉 Перейра - 15,4 % pic.twitter.com/ZpD6laALAm