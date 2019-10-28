Сулейманов объяснил, почему Месси круче Хабиба

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов считает, что капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси круче, чем действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов для мирового спорта.

«Хабиб сам сказал, что футбол — спорт номер один для мира, — сказал Сулейманов в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». — Так что для мирового спорта Лео Месси круче. Но я буду равняться на своего земляка».

«Последний раз поздравил его с победой над Порье. Потом он отметил меня, когда я забил Туле. Потом он делал это постоянно и у меня увеличились подписчики».

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