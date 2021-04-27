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Судья Вилков рассказал о разговоре с Кадыровым после матча в Грозном

13:37
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Михаил Вилков вспомнил события 2013 года, когда глава Чечни Рамзан Кадыров крикнул в микрофон «Судья продажная, козел ты» во время матча «Терек» — «Рубин» (0:0).

«С тех пор прошло много времени. Это уже просто история. Какое-то время не ездил в Грозный и не судил их даже на выезде. Потом вновь работал в Грозном, при мне местный клуб и выигрывал, и проигрывал, — цитирует Вилкова «РБ Спорт». — После той игры Кадыров приходил в судейскую. Он высказал свое недовольство, я высказал свою позицию. Все видели, что удаление справедливо. Гол «Терека» был отменен из-за офсайда. Кадыров спросил меня, какого я года рождения. Выяснилось, что мы почти ровесники. Сказал: «Если что-то не так и я узнаю, приму меры». Я ответил: «Хорошо».

41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-vilkov-gorzhus-vsemi-matchami-zenit-spartak-kotory-e-sudil/

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