Судья Вилков рассказал о разговоре с Кадыровым после матча в Грозном

Михаил Вилков вспомнил события 2013 года, когда глава Чечни Рамзан Кадыров крикнул в микрофон «Судья продажная, козел ты» во время матча «Терек» — «Рубин» (0:0).

«С тех пор прошло много времени. Это уже просто история. Какое-то время не ездил в Грозный и не судил их даже на выезде. Потом вновь работал в Грозном, при мне местный клуб и выигрывал, и проигрывал, — цитирует Вилкова «РБ Спорт». — После той игры Кадыров приходил в судейскую. Он высказал свое недовольство, я высказал свою позицию. Все видели, что удаление справедливо. Гол «Терека» был отменен из-за офсайда. Кадыров спросил меня, какого я года рождения. Выяснилось, что мы почти ровесники. Сказал: «Если что-то не так и я узнаю, приму меры». Я ответил: «Хорошо».

41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).