Экс-тренер «Краснодара» Фоменко осудил лимит на легионеров и поддержал уехавшего в Данию форварда Онугху

Ассистент главного тренера «Сочи» Олег Фоменко, ранее занимавший аналогичный пост в «Краснодаре», в большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру осудил лимит на легионеров и поддержал экс-форварда «быков» Германа Онугху, уехавшего играть в высший дивизион чемпионата Дании.

— Как относитесь к лимиту на легионеров?

— Очень плохо. Все развитие идет только в конкуренции. Разве наши автомобили стали лучше от всех льгот, которые для отечественного автопрома ввели? Когда у человека гарантированное место в составе — получается как в фильме «Большая перемена»: «Я вон — требуюсь! Я на каждом заборе требуюсь!» Мне, «лимитчику», все равно место найдут!

— Форвард Герман Онугха пошел небанальным путем — уехал в Данию. Одобряете? Он говорил, кстати, что даже там другая интенсивность тренировок по сравнению с Россией.

— Герман абсолютно правильно сделал. У него есть хорошее качество — он очень сильно хочет играть в футбол и готов терпеть, корпеть, тренироваться до упаду. Поэтому и развивается. Может, не так быстро, как хотелось бы, зато за счет огромного желания.

Если бы такое же было у Вани Игнатьева, он бы уже давно вылез из той ситуации, в которой оказался. Все говорят о нефутбольных моментах, но у него ведь много чисто игровых проблем, которые можно решить только за счет работы. Все зависит только от него.

(Игорь Рабинер)

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