Академии «Локомотива» и «Факела» подписали договор о сотрудничестве
13:54
«Локомотив» и «Факел» подписали соглашение о сотрудничестве между академиями клубов, сообщается на официальном сайте москвичей.
Стороны будут сотрудничать с целью совершенствования системы подготовки резерва и развития детско-юношеского и молодежного футбола. Также юношеские команды планируют принимать участие в совместных спортивных мероприятиях.
«Локомотив» после 27 матчей занимает второе место в РПЛ, имея в активе 52 очка.
Академии «Факела» и «Локомотива» подписали договор о сотрудничестве с целью совершенствования системы подготовки резерва и развития детско-юношеского и молодежного футбола. https://t.co/YLpg0bM9HE— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 27, 2021
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