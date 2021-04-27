Академии «Локомотива» и «Факела» подписали договор о сотрудничестве

«Локомотив» и «Факел» подписали соглашение о сотрудничестве между академиями клубов, сообщается на официальном сайте москвичей.

Стороны будут сотрудничать с целью совершенствования системы подготовки резерва и развития детско-юношеского и молодежного футбола. Также юношеские команды планируют принимать участие в совместных спортивных мероприятиях.

«Локомотив» после 27 матчей занимает второе место в РПЛ, имея в активе 52 очка.