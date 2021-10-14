Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал намек экс-арбитра Станислава Васильева на влияние «Зенита» на решение об его отстранении.

Ранее Васильев рассказал в интервью «Чемпионату», что его пожизненное отстранение от судейства связано с «одним большим клубом не из Москвы».

«Его судейство было довольно неоднозначное. Его отстранили просто за то, что он плохо судит. Питер здесь совсем ни при чем. Каждый человек должен найти себе оправдание. Он же не может признаться, что плохо работает. Влияет ли «Зенит» на арбитров? Вполне точно судьям не разрешают ошибаться не в пользу «Зенита», — сказал Червиченко «СЭ».

В начале мая 2021-го председатель судейского комитета РФС, а ныне также исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что Васильев допустил грубейшую ошибку в игре «Ротор» — «Ахмат» (1:0), несопоставимую с профессиональным уровнем судьи чемпионата России.