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Сегодня, 14:32

Судья Сухой обслужит центральный матч 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом»

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Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бригада арбитров под руководством Алексея Сухого отработает на центральном матче 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом», сообщается на официальном сайте РФС.

Остальные назначения на 8-й тур чемпионата России, который пройдет с 13 по 15 сентября.

13 сентября (пятница)

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

14 сентября (суббота)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Михаил Иванов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Факел» — «Пари НН»: судья — Артем Любимов, помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Максим Ковалев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Колобаев.

15 сентября (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Мацюра.

«Акрон» — «Химки»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Владимир Казьменко.

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Олег Соколов.

Источник: Официальный сайт РФС.
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ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой
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«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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3
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4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
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 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
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 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
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Рубин – Кр. Советов
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