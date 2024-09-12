Судья Сухой обслужит центральный матч 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом»
Бригада арбитров под руководством Алексея Сухого отработает на центральном матче 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом», сообщается на официальном сайте РФС.
Остальные назначения на 8-й тур чемпионата России, который пройдет с 13 по 15 сентября.
13 сентября (пятница)
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.
14 сентября (суббота)
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Михаил Иванов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Факел» — «Пари НН»: судья — Артем Любимов, помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Максим Ковалев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.
ЦСКА — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Колобаев.
15 сентября (воскресенье)
«Динамо» Москва — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Мацюра.
«Акрон» — «Химки»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Владимир Казьменко.
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Олег Соколов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1