В «Динамо» сообщили, когда легионеры вернутся в клуб из сборных

В пресс-службе московского «Динамо» в комментарии для «СЭ» сообщили, когда легионеры вернутся в клуб из сборных.

«Не позднее 13 сентября все уезжавшие в сборные легионеры будут в расположении клуба», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

Бело-голубые после 7-ми туров набрали 13 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче москвичи дома встретятся с «Ахматом». Матч состоится 15 сентября и начнется в 14.15 мск.