«Спартак» — «Ростов»: судья ошибочно вынес предупреждение Айртону
На 90-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (0:1) ошибся арбитр Виталий Мешков, наказавший желтой карточкой защитника красно-белых Айртона.
В том эпизоде правила нарушил ростовчанин Владимир Обухов. Он заслуживал предупреждения за наступ шипами на ногу соперника. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.