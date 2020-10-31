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«Спартак» — «Ростов»: судья ошибочно вынес предупреждение Айртону

18:44
31 октября. Москва. «Спартак» — «Ростов» — 0:1. Стык Владимира Обухова и Айртона.
31 октября. Москва. «Спартак» — «Ростов» — 0:1. Стык Владимира Обухова и Айртона.
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На 90-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (0:1) ошибся арбитр Виталий Мешков, наказавший желтой карточкой защитника красно-белых Айртона.

В том эпизоде правила нарушил ростовчанин Владимир Обухов. Он заслуживал предупреждения за наступ шипами на ногу соперника. (Александр Бобров)

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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