«Судья оказался «продажная?» Реакция пользователей на проверку Еськова на полиграфе

Читатели «СЭ» отреагировали на новость об арбитре Алексее Еськове, который, по нашей информации, не прошел проверку на полиграфе после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности его больше не допустят.

Andre Jar: «Он как судил «Динамо» с «Локо», то обязательно ставил пенальти в ворота «Динамо», причем не всегда обоснованно. Так что не удивлен».

Кабанчик: «Еськова и Казарцева надо на «Россию 1» на программу «Детектор Лжи» с Малаховым!»

Snickers: «Теперь надо уголовное дело заводить и вычислить, кто давал взятку Еськову».

Jean4: «Судья-то оказалась «продажная"(с)!?»

Кабанчик: «То, что Еськов не увидел на камерах во всех ракурсах, что Казарцев чудит, это, конечно, очевидное безумное желание убить «Спартак». Может, конечно, Казарцев не разобрался, натупил, не хватило компетентности, но Еськов! С его опытом! Таких надо пожизненно отстранять!»

Александр Белей: «Лучшая новость за последнее время!»

Деп Б.Охта: «Надеюсь на полное и честное «дополнительное расследование». Если оно выявит сговор, взятку и прочее — подача документов в СК, пожизненный бан. Короче, показательная порка. Что б другим было неповадно!»

Сергей Потапов: «Насколько я знаю, проверка на полиграфе, по существующему законодательству, не дает юридических оснований к применению санкций. Это только повод для дальнейшего расследования».

Андрей: «Вряд ли результаты полиграфа являются основанием для отстранения, да еще и пожизненного».

igogohruhru: «Предлагаю полиграф не после игры, а до».