Суд снова отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд вновь отложил пересмотр приговора форварду «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву, сообщает «РИА Новости».

Судебное заседание откладывается на 31 июля и начнется в 10.00 мск.

В сентябре 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. Вместе с ним срок отбывали младший брат Кокорина, Кирилл, и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий.