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Суд снова отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

6 июля 2020, 13:32
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото "СЭ"
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото "СЭ"
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Мосгорсуд вновь отложил пересмотр приговора форварду «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву, сообщает «РИА Новости».

Судебное заседание откладывается на 31 июля и начнется в 10.00 мск.

В сентябре 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. Вместе с ним срок отбывали младший брат Кокорина, Кирилл, и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий.

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