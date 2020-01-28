Суд отклонил жалобу Амиго. Он лишен права посещать спортивные события на 1,5 года

Во вторник в Городском суде Санкт-Петербурга была рассмотрена апелляция заводящего фан-клуба «Спартака» Валерия Бевза, известного как Амиго. «Спартак» предоставил Амиго своих адвокатов — клубные юристы Виталий Никандров и Павел Черняк представляли болельщика в Санкт-Петербурге.

Туда приехали и четыре свидетеля, но никого из них суд не стал опрашивать и оставил решение Петроградского районного суда в силе. Бевз лишен права посещать спортивные мероприятия на полтора года, а также оштрафован на 5 тысяч рублей. (Гоша Чернов)

Сотрудники МВД задерживали Бевза в воскресенье, 1 декабря 2019 года, после матча 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». По мнению сотрудников, именно он организовал заряды про Артема Дзюбу. На Бевза составили протокол и отпустили, поскольку статья не предполагала ареста. Позже Валерия вызывали в отдел полиции на Петровке для дачи показаний по «одному уголовному делу». По словам полицейских, Бевз — важный свидетель по уголовному делу о майской драке в Санкт-Петербурге.

«Бевз успокаивал фанатов, которые оскорбляли Дзюбу. Будем добиваться отмены приговора!»