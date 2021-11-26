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Суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова

13:57
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Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова, подозреваемого в мошенничестве.

Павел Худяков. Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков задержан

«Удовлетворено [ходатайство об аресте] до 23 января включительно», — цитирует ТАСС представителя суда Ольгу Никулину.

Худякова задержали оперативные сотрудники полиции в Московском регионе 24 ноября, после чего доставили в Тамбов, где в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Ему предъявили обвинение по четырем эпизодам мошенничества, в том числе с использованием служебного положения и в составе организованной преступной группы.

Худяков с 2013 года занимал должность спортивного директора клуба «Тамбов», который при нем дебютировал в РПЛ. В январе 2021 года руководство «Тамбова» подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/13030995

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Роман Шишов все материалы автора

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