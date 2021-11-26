Суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова

Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова, подозреваемого в мошенничестве.

«Удовлетворено [ходатайство об аресте] до 23 января включительно», — цитирует ТАСС представителя суда Ольгу Никулину.

Худякова задержали оперативные сотрудники полиции в Московском регионе 24 ноября, после чего доставили в Тамбов, где в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Ему предъявили обвинение по четырем эпизодам мошенничества, в том числе с использованием служебного положения и в составе организованной преступной группы.

Худяков с 2013 года занимал должность спортивного директора клуба «Тамбов», который при нем дебютировал в РПЛ. В январе 2021 года руководство «Тамбова» подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом.