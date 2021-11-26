Стало известно, кто заменит Рангника в «Локомотиве»

По данным обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнёр по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.

Корнетка погружён в дела «Локо», уже участвовал во многих клубных процессах вместе с Рангником, и ему не потребуется времени, чтобы войти в курс дел.

В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до 31 мая следующего года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

После этого 63-летний немец станет консультантом «МЮ» — соглашение будет действовать еще два года. По информации The Times, это было одним из ключевых условий, которое Рангник поставил на переговорах с «Юнайтед», — он хотел в дальнейшем получить одну из руководящих должностей и влиять на развитие команды.