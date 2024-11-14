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Сегодня, 13:48

Стукалов: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» навязал борьбу «Зениту»

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о шансах «Краснодара» побороться за первое место в РПЛ.

— Вы удивились, что «Краснодар» не смог добыть три очка в Казани?

— «Рубин» — неплохая команда сама по себе. Я предполагал, что там будет тяжелая игра для «Краснодара». Чемпионство для них пока еще далеко, но, на мой взгляд, в этом году эта команда — одна из лучших по игре. «Краснодар» объективно лидирует. Парни хотят выиграть.

— «Зенит» отстает сейчас от «Краснодара» всего на одно очко. Как вы думаете, удержит ли «Краснодар» лидерство до зимы, учитывая, что ему еще играть с «Локомотивом» и «Спартаком»?

— Интересно будет, как они сейчас отреагируют на эту ничью. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» навязал борьбу «Зениту». Мусаев себя уже давно зарекомендовал. И по сегодняшним моментам думаю, что это уже его команда. Не надо говорить об Ивиче, — цитирует Стукалова «РБ Спорт».

После первого круга «Краснодар» — лидер турнирной таблицы РПЛ с 37 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Алексей Стукалов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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П
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 6
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