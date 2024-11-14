Стукалов: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» навязал борьбу «Зениту»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о шансах «Краснодара» побороться за первое место в РПЛ.

— Вы удивились, что «Краснодар» не смог добыть три очка в Казани?

— «Рубин» — неплохая команда сама по себе. Я предполагал, что там будет тяжелая игра для «Краснодара». Чемпионство для них пока еще далеко, но, на мой взгляд, в этом году эта команда — одна из лучших по игре. «Краснодар» объективно лидирует. Парни хотят выиграть.

— «Зенит» отстает сейчас от «Краснодара» всего на одно очко. Как вы думаете, удержит ли «Краснодар» лидерство до зимы, учитывая, что ему еще играть с «Локомотивом» и «Спартаком»?

— Интересно будет, как они сейчас отреагируют на эту ничью. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» навязал борьбу «Зениту». Мусаев себя уже давно зарекомендовал. И по сегодняшним моментам думаю, что это уже его команда. Не надо говорить об Ивиче, — цитирует Стукалова «РБ Спорт».

После первого круга «Краснодар» — лидер турнирной таблицы РПЛ с 37 очками.