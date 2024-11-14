Пивоваров прокомментировал обмен жесткими высказываниями между «Динамо» и «Амкалом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» прокомментировал обмен жесткими высказываниями перед матчем против «Амкала».

— С чем связан обмен жесткими высказываниями между «Динамо» и «Амкалом» в соцсетях?

— С тем, что оба клуба серьезно относятся к предстоящей игре. «Динамо» никогда не проигрывало медиакомандам. «Амкал» же, судя по всему, хочет взять реванш за поражение 0:5 в 2022 году. Мы видим в их соцсетях, как они напряженно готовятся. В принципе у медиакоманд всегда максимальный настрой на поединки с клубами из профессионального футбола, они хотят доказать свою состоятельность на футбольном поле. Медиафутбол, в свою очередь, помог профессиональному футболу обратить внимание на те моменты, где раньше недорабатывали.

— К обсуждению подключились и люди со стороны, например, Андрей Сметанин обозвал медиафутболистов «квадроберами».

— Ажиотаж вокруг шоу-матча действительно очень большой. Мы уже официально подтвердили выход на поле актера и болельщика «Динамо» Павла Деревянко, а у «Амкала» сыграет их бывший игрок Прокоп. В ближайшее время планируем объявить об еще одном «секретном участнике», а также автограф-сессии, музыкальную и шоу-программу.

«Динамо» сыграет против «Амкала» в воскресенье, 17 ноября. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 17.00 мск.