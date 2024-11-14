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Сегодня, 13:50

Пивоваров прокомментировал обмен жесткими высказываниями между «Динамо» и «Амкалом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» прокомментировал обмен жесткими высказываниями перед матчем против «Амкала».

— С чем связан обмен жесткими высказываниями между «Динамо» и «Амкалом» в соцсетях?

— С тем, что оба клуба серьезно относятся к предстоящей игре. «Динамо» никогда не проигрывало медиакомандам. «Амкал» же, судя по всему, хочет взять реванш за поражение 0:5 в 2022 году. Мы видим в их соцсетях, как они напряженно готовятся. В принципе у медиакоманд всегда максимальный настрой на поединки с клубами из профессионального футбола, они хотят доказать свою состоятельность на футбольном поле. Медиафутбол, в свою очередь, помог профессиональному футболу обратить внимание на те моменты, где раньше недорабатывали.

— К обсуждению подключились и люди со стороны, например, Андрей Сметанин обозвал медиафутболистов «квадроберами».

— Ажиотаж вокруг шоу-матча действительно очень большой. Мы уже официально подтвердили выход на поле актера и болельщика «Динамо» Павла Деревянко, а у «Амкала» сыграет их бывший игрок Прокоп. В ближайшее время планируем объявить об еще одном «секретном участнике», а также автограф-сессии, музыкальную и шоу-программу.

«Динамо» сыграет против «Амкала» в воскресенье, 17 ноября. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 17.00 мск.

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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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