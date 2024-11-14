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Сегодня, 13:42

У Смолова пропали дорогие часы после матча с «Рубином»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», у нападающего «Краснодара» Федора Смолова на последнем матче команды в Казани пропали часы стоимостью 7-8 миллионов рублей.

После встречи 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) Смолов не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки. Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было.

Смолов вернулся в «Краснодар» этим летом, подписав контракт с командой до 2025 года. Ранее он выступал за черно-зеленых с 2015 по 2018 год.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 17 матчей за «быков» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
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Пари НН – Динамо Мх
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Алексей Батраков

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Краснодар

 8
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Спартак

 8
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
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