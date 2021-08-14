Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Уфа» (1:2).

— Как и предполагалось матч получился тяжелым, было много борьбы, единоборств. «Нижний Новгород» хорошо стартовал в премьер-лиге у команды появилась уверенность. В первом тайме мы проиграли много борьбы в верховых единоборствах, нас несколько раз выручил Александр Беленов. Во второй половине игры внесли коррективы и действовали более агрессивно, благодаря этому забили два гола. К сожалению, пропустили со стандартного положения, хотя мы к ним готовились и тщательно разбирали, но в остальном каких-то 100% моментов у наших ворот уже не было, — цитирует тренера сайт «Уфы».

— Как себя чувствует Боян Йокич, который отыграл весь матч с разбитой головой?

— Йокич — это воин. Он себя чувствует великолепно.

— Александра Беленова признали лучшим игроком матча, вы согласны с этим выбором?

— Безусловно, благодаря его уверенной игре в первом тайме мы смогли переломить ход игры и добиться победы.