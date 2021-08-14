Стукалов — о победе над «Нижним Новгородом»: «Йокич — это воин. Он себя чувствует великолепно»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Уфа» (1:2).
— Как и предполагалось матч получился тяжелым, было много борьбы, единоборств. «Нижний Новгород» хорошо стартовал в премьер-лиге у команды появилась уверенность. В первом тайме мы проиграли много борьбы в верховых единоборствах, нас несколько раз выручил Александр Беленов. Во второй половине игры внесли коррективы и действовали более агрессивно, благодаря этому забили два гола. К сожалению, пропустили со стандартного положения, хотя мы к ним готовились и тщательно разбирали, но в остальном каких-то 100% моментов у наших ворот уже не было, — цитирует тренера сайт «Уфы».
— Как себя чувствует Боян Йокич, который отыграл весь матч с разбитой головой?
— Йокич — это воин. Он себя чувствует великолепно.
— Александра Беленова признали лучшим игроком матча, вы согласны с этим выбором?
— Безусловно, благодаря его уверенной игре в первом тайме мы смогли переломить ход игры и добиться победы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-ne/aleksej-stukalov-match-poluchilsya-tyazhelym-bylo-mnogo-borby-edinoborstv
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