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Червиченко — о победе «Спартака»: «Затянулся процесс оптимизации состава»

20:48
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» в 4-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).

«Спартак» в очередной раз по игре мне не понравился, обыграли самую слабую команду на сегодняшней день. «Урал» совершенно разобранный. Игроки не понимают друг друга, огромное количество ошибок приводит к пропущенным голам. И при игре такого «Урала» красно-белые могли еще и пропустить! На данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много. Мне кажется, затянулся процесс оптимизации состава, это не добавляет остроты и боевитости команде», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

«Спартак» поднялся на седьмое место в таблице, «Урал» занимает 15-е место.

 

Спартак — Урал

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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