Червиченко — о победе «Спартака»: «Затянулся процесс оптимизации состава»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» в 4-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).
«Спартак» в очередной раз по игре мне не понравился, обыграли самую слабую команду на сегодняшней день. «Урал» совершенно разобранный. Игроки не понимают друг друга, огромное количество ошибок приводит к пропущенным голам. И при игре такого «Урала» красно-белые могли еще и пропустить! На данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много. Мне кажется, затянулся процесс оптимизации состава, это не добавляет остроты и боевитости команде», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
«Спартак» поднялся на седьмое место в таблице, «Урал» занимает 15-е место.
Методология
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