«Рубин» включил в заявку РПЛ Сайто вместо Деспотовича
Японский полузащитник Мицуке Сайто, ранее дебютировавший за «Рубин» в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува», заявлен на чемпионат России, информирует сайт РПЛ.
Японский хавбек заявлен под 16-м игровым номером. Он сможет сыграть уже в следующем матче «Рубина» против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ.
Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил, что нападающий Джордже Деспотович был выведен из заявки казанцев на чемпионат России из-за травмы, чтобы заявить Сайто.
Сегодня, 13 августа, «Рубин» вывел Деспотовича из заявки на сезон-2021/22 в Тинькофф РПЛ. 12 августа после поражения казанцев от «Ракува» (0:1) в Лиге конференций 29-летний серб, пропускавший встречу, жестко ответил одному из болельщиков в Instagram, задев мать фаната.
Сайто в декабре 2020 года перешел в «Рубин» из японского «Сенан Бельмаре» на правах аренды.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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