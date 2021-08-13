«Рубин» включил в заявку РПЛ Сайто вместо Деспотовича

Японский полузащитник Мицуке Сайто, ранее дебютировавший за «Рубин» в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува», заявлен на чемпионат России, информирует сайт РПЛ.

Японский хавбек заявлен под 16-м игровым номером. Он сможет сыграть уже в следующем матче «Рубина» против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил, что нападающий Джордже Деспотович был выведен из заявки казанцев на чемпионат России из-за травмы, чтобы заявить Сайто.

Сегодня, 13 августа, «Рубин» вывел Деспотовича из заявки на сезон-2021/22 в Тинькофф РПЛ. 12 августа после поражения казанцев от «Ракува» (0:1) в Лиге конференций 29-летний серб, пропускавший встречу, жестко ответил одному из болельщиков в Instagram, задев мать фаната.

Сайто в декабре 2020 года перешел в «Рубин» из японского «Сенан Бельмаре» на правах аренды.